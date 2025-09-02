El matrimonio pretendía huir porque servicios sociales les había quitado la custodia

Una llamada a la Policía de la hija mayor alertó de lo que estaba sucediendo

MadridLa Policía Municipal de Vallecas ha detenido a una pareja en el barrio madrileño que pretendía huir de la comunidad con sus seis hijos después de que servicios sociales les retirase la custodia. Los menores se encontraban desnutridos y vivían en condiciones de absoluta insalubridad.

A finales de agosto los agentes recibieron una llamada de una joven, mayor de edad, que aseguraba que sus padres tenían la intención de llevarse a sus hermanos menores, de entre 4 y 11 años, y así evitar que servicios sociales se los llevase, según afirma ABC.

Cinco de los menores presentaban heridas en el cuerpo por una enfermedad

La pareja, de 37 y 43 años de nacionalidad española, pretendía huir antes del 1 de septiembre con los menores. La Policía Municipal se personó en la casa y tras el permiso de los padres pudieron comprobar el estado de abandono de los seis menores, quienes presentaban heridas en el cuerpo debido a la enfermedad no tratada de impétigo, además de la desnutrición y el estado de insalubridad total.

Los menores, dos gemelos de 5 años, un niño de 4, de 6, 9 y 11 años, se encontraban entre colchones con moho en el salón donde dormían todos, colillas, grasa por las paredes, la bañera inutilizada por la gran cantidad de suciedad y la nevera con restos de comida, toda en mal estado. Además del olor pestilente, recoge El Mundo.

Ante la situación que se encontraron, los agentes procedieron a la detención de la pareja y trasladaron a los menores al Hospital Niño Jesús en el que recibieron atención médica. En la actualidad los niños se encuentran en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid.