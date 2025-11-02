Los agentes encontraron el cuerpo del menor fallecido en el interior del congelador

El menor habría sufrido abusos continuados durante un largo periodo de tiempo

CaliforniaLa localidad de Lynwood, en California, se ha visto sacudida por el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de siete años. El descubrimiento se produjo cuando agentes del condado de Los Ángeles acudieron al domicilio para realizar una verificación de bienestar, tras recibir un aviso relacionado con la muerte de un menor.

Al acudir, en la casa se encontraban la madre del niño, Destiny Luckie Harrison, de 25 años; el padre, Daniel Alberto Monzón, también de 25; y la abuela paterna, Ana Cárcamo Zarceno, de 46. Los agentes encontraron el cuerpo del menor fallecido en el interior del congelador. Además, en la casa familiar también se encontraban otros tres niños, de 16 meses, 13 años y 9 meses.

Los tres familiares, detenidos

Los tres familiares del menor fueron arrestados tras el hallazgo y ahora se enfrentan a cargos por asesinato, tortura y maltrato infantil con resultado de muerte. Según la denuncia presentada ante el fiscal, el menor habría sufrido abusos continuados durante un largo periodo de tiempo. Las autoridades señalan que sus lesiones mortales habrían ocurrido durante la madrugada del 24 de octubre y que el cuerpo permaneció oculto durante varios días antes de ser localizado, según medios locales.

El resto de menores del domicilio han sido puestos bajo protección del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado.

Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentarse a penas de entre 32 años de prisión y cadena perpetua.