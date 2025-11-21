El expresidente de la Generalitat estaba ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona

La defensa de Pujol insiste ante el tribunal en que no está en condiciones de ser juzgado

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha abandonado este viernes la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, donde permanecía ingresado por una neumonía.

El estado de salud de Pujol había evolucionado favorablemente en los últimos días y estaba previsto que pudiera recibir el alta este mismo viernes, unas predicciones que se han cumplido en torno a las 12:00 horas, cuando ha salido en coche de la clínica.

El expresident de la Generalitat ha abandonado la clínica en coche y ha accedido a su domicilio en la ronda General Mitre de Barcelona (muy cerca de la clínica) por la puerta del aparcamiento del edificio.

Comparecencia en la Audiencia Nacional

Se prevé que el expresidente comparezca el próximo lunes ante la Audiencia Nacional, pero lo hará por vía telemática y desde su domicilio.

Lo hará después de que la Audiencia Nacional ordenara celebrar una comparecencia previa al juicio que comienza el lunes, en el que se juzga a la familia Pujol Ferrusola por su fortuna en Andorra.

En esta comparecencia previa, fijada a las 10, el tribunal cita a Pujol y a los médicos forenses --que también podrán comparecer por videoconferencia-- para que se ratifiquen en su informe, en que reflejaron que el expresidente no está en condiciones de declarar.