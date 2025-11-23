El facultativo colegiado de 39 años está acusado de un presunto delito contra la salud pública
Una persona presentó un elevado estado de excitación por drogas tomadas en la vivienda investigada
BarcelonaUn supuesto médico fue detenido en Barcelona acusado de un presunto delito contra la salud pública por inyectar drogas, vía intravenosa, a otras personas en una casa de la capital catalana, según han informado los Mossos d'Esquadra.
El facultativo colegiado, de 39 años, aprovechaba esta condición profesional para suministrar las sustancias estupefacientes a quienes acudían al domicilio ubicado en el barrio de Ciutat Vella, junto a la Barceloneta.
Los agentes iniciaron la investigación después de acudir precisamente a ese inmueble porque un paciente necesitaba ayuda, al encontrarse en un alto grado de excitación por intoxicación. Producida por haber tomado drogas, presuntamente.
Tusi, ketamina y éxtasis
Tras esa actuación el 17 de noviembre, la policía catalana determinó que en la fuerte reacción provocada a esta persona había estado implicado un hombre, que fue arrestado y pasó a disposición judicial el 20 del mismo mes.
Durante la inspección a la casa donde se descubrió la actividad que realizaba, los efectivos hallaron pequeñas cantidades de diferentes drogas: tusi, ketamina, MDMA, éxtasis en pastillas, varios tipos de comprimidos y una balanza de precisión.
Así como útiles para manipular y dosificar las sustancias, equipos sanitarios y material para administrarlas a través de las venas. Los Mossos no han detallado si habría más afectados por esta práctica.