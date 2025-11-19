La Guardia Civil ha detenido al alcalde del PP por plantar marihuana en su casa

Pello Moriones, reportero de 'El tiempo justo', se ha desplazado hasta la localidad conquense de Villar del Humo, después de conocer la noticia de que el alcalde del pueblo, del Partido Popular, haya sido detenido por tener una plantación de marihuana de 215 plantas y engancharse de manera ilegal a la red eléctrica del pueblo.

Según cuentan, todos los vecinos pagaban con sus impuestos las facturas de electricidad de la localidad con la que el alcalde abastecía la plantación que tenía en el sótano de su casa. El pasado sábado se fue la luz en todo el pueblo durante más de cinco horas y la compañía eléctrica comenzó su investigación para descubrir por qué este ayuntamiento tenía un gasto de electricidad tan elevado si son 180 habitantes

Durante esa investigación, se dan cuenta de que la casa del alcalde tiene un enganche ilegal de una de las farolas. Los técnicos avisaron a la Guardia Civil de que algo pasaba en el sótano de esta vivienda y encuentran más de 200 macetas de marihuana y siete recipientes con cogollos que estaban ya preparados para su venta.

La incredulidad de los vecinos

Los vecinos de la localidad no dan crédito ante este suceso, pues les definen como personas "normales y trabajadoras" y que jamás se habían dado cuenta de esto o del olor. La mujer del alcalde ha rechazado hablar en directo con el programa. Además, un vecino le ha contado al reportero que en unas elecciones anteriores se presentó por el PSOE y en las últimas fue candidato del PP.