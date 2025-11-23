Redacción Cataluña 23 NOV 2025 - 09:00h.

El Centro de Atención Primaria Bordeta lleva a cabo un proyecto innovador para mejorar el bienestar emocional de las personas mayores

LleidaUn Centro de Atención Primaria (CAP) de Lleida está llevando a cabo un proyecto innovador, que utiliza la terapia asistida con animales (TAA) para mejorar el bienestar emocional de las personas mayores que sufren soledad no deseada, un problema de salud pública "con impacto directo en la salud física y psicológica".

"Patitas contigo" es el nombre que recibe el proyecto que está realizándose en el CAP Bordeta, a través de un ensayo clínico aleatorizado con nueve sesiones semanales de hora y media, realizadas en grupos reducidos. Estos encuentros combinan actividades de gestión emocional, relajación, autoestima, ejercicio terapéutico y educación para la salud, siempre con la presencia de perros de terapia asistida de la asociación Ilerkan.

"Con este proyecto se fomentan la participación y la confianza de las personas, convirtiendo el animal en un puente que facilita la conexión con el grupo y con uno mismo", destaca la investigadora principal, Maylos Rodrigo, sobre una iniciativa que tiene como principal objetivo reducir la sensación de soledad, mejorar el bienestar emocional y valorar el apoyo social percibido, además de evaluar la satisfacción de las personas participantes.

La cesta de emociones

Las sesiones están dirigidas por profesionales de los ámbitos de la psicología, la fisioterapia, el trabajo social, la enfermería y la higiene dental, adaptando los contenidos a las necesidades de cada grupo.

"Una de las actividades que hemos hecho es la cesta de emociones: el perro lleva una cesta con tarjetas que dicen 'contento', 'amenazado', 'tranquilo'... y a partir de ahí las relacionamos con emociones como el miedo, la rabia o la alegría. Es una manera muy natural de abrir conversaciones y ayudar a las personas a indentificar cómo se sienten", añade Maylos Rodrigo.

"Los perros transmiten alegría y paz"

Un proyecto que tiene un efecto transformador tras las sesiones realizadas por los participantes: "Este rato me permite hablar con gente y sentirme acompañada", destaca una usuaria, mientras otro afirma que "los perros transmiten una alegría y una paz que no sé contar" y que "lo recomendaría a todo el mundo".

"Patitas contigo" se inscribe en la línea de investigación de la Atención Primaria de Lleida en intervenciones asistidas con animales, iniciada en 2018 con el proyecto Extra-Can, dirigido a reducir la ansiedad de los niños durante extracciones de sangre o dentales. Ahora, esta experiencia se extiende al colectivo de personas mayores, aportando un nuevo recurso de humanización, innovación y soporte emocional a la atención comunitaria.

Otro estudio en Lleida sobre la terapia asistida con perros

Dos años atrás, el Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida lideró un estudio que avalaba los beneficios de la terapia asistida con animales (TAA). En este caso para adolescentes con problemas de salud mental. Este estudio tenía por objetivo evaluar el grado de vínculo entre el humano y el perro, en varias sesiones de TAA en adolescentes de 13 a 17 años ingresados en unidades de agudos de psiquiatría infantil y juvenil.

Entre las principales conclusiones, el estudio destacaba que un corto periodo de tiempo, generalmente dos sesiones, es suficiente para establecer una percepción positiva del perro y un buen vínculo entre el animal de intervención y los pacientes.

Uno de los aspectos mejor valorados por los adolescentes es la aceptación incondicional. Aseguraban que con el animal se sienten aceptados, los ayuda a olvidar los problemas y les aporta seguridad y confianza. Además, el perro era capaz de percibir cuando se sienten mal y consideraban que ellos hacían sentir feliz al animal.