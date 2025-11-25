Redacción Cataluña 25 NOV 2025 - 02:00h.

El Ayuntamiento de Palau de Santa Eulàlia toma la decisión tras la "inviabilidad" del proyecto en el municipio de apenas 100 habitantes

La alternativa culinaria para personas mayores en Corbins, Lleida: del comedor escolar al casal de ancianos

Compartir







BarcelonaUn municipio de apenas 100 habitantes ha decidido cerrar la escuela rural tras "una gestión insostenible y carente de planificación". Esta decisión responde a "la necesidad de garantizar la viabilidad financiera" del Ayuntamiento de Palau de Santa Eulàlia (Girona) tras un "largo proceso de diálogo" con el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña.

El proyecto educativo surgió en "un contexto de incertidumbre" durante el periodo de la pandemia de la covid-19, cuando el anterior alcalde impulsó la iniciativa a raíz de un sondeo "informal" vía WhatsApp, en vez de un proceso participativo, ante la incertidumbre de los confinamientos escolares, según ha explicado el consistorio de la localidad catalana.

"Aunque inicialmente pareció una propuesta razonable, la realidad de los costes y las condiciones evidenció su inviabilidad", añade el Ayuntamiento de Palau de Santa Eulàlia sobre una apertura que suponía "unos costes muy elevados" de 191.020 euros, además del anual de mantenimiento de 25.000 euros.

Pérdida de vivienda municipal

Asimismo, el edificio municipal pasaba a ser una cesión a Educación, por lo que suponía la pérdida de espacios de uso público y la obligación de trasladar el consistorio a otro inmueble destinado a vivienda social: "Este hecho, provocó perder la vivienda municipal que debía servir para cubrir las necesidades habitacionales y, además, que el anterior consistorio tuviera que renunciar a una subvención de 12.000 euros de la Diputación de Girona para terminar de adecuarla".

PUEDE INTERESARTE La importancia de enseñar a los niños a contar con los dedos: el impacto positivo que tiene en el desarrollo de los menores

Pese a ello, el proyecto siguió adelante y la continuidad del proyecto dependía de un incremento "muy importante" de la población con la llegada de nuevas familias: "Un escenario que no se ha producido y para el cual tampoco había disponibilidad de vivienda. Esta visión era contraria a la voluntad mayoritaria de los vecinos, que siempre han manifestado su preferencia por un crecimiento moderado y controlado, para preservar los rasgos específicos y el formato del pueblo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La natalidad es "prácticamente nula"

En la actualidad, la escuela cuenta con 18 alumnos, de los cuales "solo dos hermanos" son vecinos del pueblo. "El Departamento de Educación ha confirmado que los alumnos del pueblo tendrán plaza garantizada en la escuela más cercana con el mismo proyecto pedagógico y que el resto podrán ser reubicados en las escuelas que ya tienen asignadas", expone el consistorio, que recuerda que a menos de 10 kilómetros hay cuatro centros educativos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Además, según datos del IDESCAT, la natalidad en el municipio es prácticamente nula: la media de nacimientos entre 2013 y 2022 es de 0,5 niños por año, un indicador que confirma la baja demanda potencial", expresan sobre unos datos que agravaban aún más la viabilidad del proyecto educativo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Es una decisión difícil pero necesaria"

Antes de que el colegio abriese sus puertas, medio centenar de vecinos presentaron una instancia pidiendo detener el proyecto, "advirtiendo de su falta de sentido y viabilidad", aunque "esta petición nunca recibió respuesta por parte del anterior gobierno" y el proyecto siguió adelante.

Sin embargo, esta escuela llega a su fin tras la decisi�ón del actual gobierno municipal: "Es una decisión difícil pero necesaria, orientada a recuperar la sostenibilidad económica, restablecer los espacios públicos y poner fin a una etapa de mala gestión que ha afectado gravemente al municipio".