Beatriz Cerdán, profesora de Primaria, habla sobre la importancia de que el alumno pueda intentar cualquier cosa “sin miedo a equivocarse” en el aula

Beatriz Cerdán, profesora de Primaria y ganadora del premio Espiral Peonza Bronce en 2020, ha utilizado su perfil de la red social X para compartir una reflexión sobre la importancia de que los alumnos puedan intentar cualquier cosa en el aula “sin miedo a equivocarse”.

En un mensaje que ha cosechado más de 2.000 ‘me gusta’ en la red social, Cerdán ha expuesto el correo electrónico de un alumno de 5º de Primaria en el que se dirige a ella para hacerla una petición: salir a la pizarra porque quiere practicar una división.

“Hoy un alumno de 5º me escribió un email para pedirme salir a la pizarra porque quiere practicar una división”, ha comentado la profesora en su mensaje, que ha acompañado de una captura del correo electrónico del alumno.

La petición del alumno

“Hola, Bea, ¿mañana me podrás sacar a la pizarra a hacer una división de arañita que la tengo más o menos y la quiero practicar?”, reza el mensaje del alumno.

Esta petición, asegura Cerdán, “me ha hecho pensar en lo importante que es construir un aula donde puedan intentarlo todo sin miedo a equivocarse, donde pedir ayuda sea natural”, una reflexión que ha decidido compartir en su cuenta de X con sus más de 27.000 seguidores.