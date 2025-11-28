Los agentes activaron un dispositivo para identificar, localizar y detener al autor del acoso sexual

Investigan un presunto caso de acoso laboral y sexual en la empresa de limpieza de Málaga

Compartir







Un hombre de 34 años ha acosado sexualmente a una trabajadora de una tienda ubicada en el Eix Comercial de Lleida. La Guardia Urbana acudió al establecimiento tras recibir el aviso y le tomaron declaración a la víctima. Según ‘El Caso.cat’, el varón le hizo proposiciones de índole sexual e intimidó a la empleada, quien pidió ayuda a sus compañeras. Después, se marchó del lugar.

Tras recoger los testimonios, los agentes activaron un dispositivo para identificar, localizar y detener al autor de los hechos. Ese mismo día, una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana de los Mossos d'Esquadra, ubicada en la calle Cavallers, vieron a un hombre con una chaqueta de dudosa procedencia.

Al no colaborar con la Policía y rebelarse contra ellos, los Mossos lo detuvieron como supuesto autor de un delito de atentado contra la autoridad. El arrestado es conocido por los agentes por tener una decena de antecedentes.

La Guardia Urbana de Lleida siguió con su investigación para averiguar quién era el hombre que había acosado sexualmente a la trabajadora. Horas más tarde, lo identificaron y descubrieron que ya había sido detenido por los Mossos. Unos agentes se trasladaron a la comisaría donde estaba detenido y lo arrestaron por ser el supuesto autor de un delito contra la libertad sexual.