12 AGO 2025

Quirón Salud recogió el testimonio de un trabajador de la compañía, que afirmaba conocer un caso de acoso laboral y sexual

Limasam asegura que "no ha habido ocultación de los hechos" tras la denuncia del PSOE sobre esconder unos informes

MálagaUn presunto caso de acoso laboral y sexual está siendo investigado en la empresa de la limpieza de Málaga capital. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento este 11 de agosto.

El consistorio ha trasladado públicamente lo expuesto por parte de la propia Limasam, en relación a unos hechos sobre los que había advertido el PSOE de la ciudad en las últimas 24 horas.

"Un trabajador dice ser conocedor de un caso de acoso sexual y laboral", según recoge un informe que elaboró Quirón Salud, en aplicación de la normativa vigente tras llevar a cabo una "evaluación de factores psicosociales en la plantilla".

"No ha habido ocultación de los hechos"

"Cuando Limasam ha conocido el contenido del informe ha activado el protocolo", asegura y recuerda que ese procedimiento lo gestiona el servicio de prevención propio, "integrado por técnicos y donde no está el gerente".

Añade también que "ya se han realizado entrevistas con personas que pudieran tener conocimiento del supuesto caso" e insiste en que lo comunicó "al comité de empresa y, por tanto, no ha habido ocultación de los hechos".

Esa es la respuesta que dan a las acusaciones vertidas por parte de la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina: "Limasam oculta informes de evaluación de riesgos psicosociales que apuntarían a casos de acoso laboral y sexual hacia trabajadores".

Igualmente en su comunicado, el partido aseguraba que había podido confirmar junto al comité de empresa que el último de los estudios realizado y entregado a la gerencia el 11 de julio no se había trasladado a la plantilla.

"Estamos ante un caso muy grave"

Medina había precisado que no era "un hecho aislado, ya que hace dos años se elaboró otro informe de la misma naturaleza que tampoco vio la luz". "Estamos ante un caso muy grave", lo calificaba.

"Se está negando a los trabajadores el acceso a diagnósticos que afectan directamente a su salud laboral", avisaba. Exigía también, en caso de corroborarse la existencia de casos de acoso, "una actuación inmediata".

"Tolerancia cero y protección absoluta a las víctimas", añadía a lo anterior en un vídeo publicado también en redes sociales. La responsable socialista vincula lo sucedido con las precarias condiciones que tienen los empleados.

“La falta de medios físicos y materiales, la sobrecarga de trabajo y la desorganización interna están provocando un clima laboral insostenible. Y eso no solo afecta a la salud de la plantilla, también repercute directamente en la suciedad que padecen nuestros barrios”, critica.

Ahí hace referencia a la polémica de las últimas semanas por el mal estado de las calles de Málaga. Incluso llevó a vecinos de determinadas zonas a llevar a cabo protestas en la vía pública.

