Iván Sevilla 29 NOV 2025 - 14:27h.

La arrestada tenía antecedentes por casos similares y se la vincula con un grupo que facilita la inmigración

Las víctimas llegaban a pagar hasta 10.000 dólares para viajar con un adulto hasta países del norte de Europa

Compartir







BarcelonaUna mujer de 42 años fue detenida en Barcelona por su presunta vinculación con un grupo criminal especializado en trasladar a niños de Somalia a Europa a cambio de dinero y utilizando pasaportes falsos, aunque con rasgos físicos parecidos.

Así lo han comunicado los Mossos d'Esquadra. Este tipo de actividades favorece la inmigración irregular, igual que los empadronamientos falsos y parejas de hecho ficticias detectadas también en la capital catalana.

PUEDE INTERESARTE Continúa la búsqueda de 14 menores migrantes desaparecidos en Canarias, víctimas de una red de tráfico de personas

La arrestada el 20 de noviembre se alojó en un hotel con dos niños, después de aterrizar en el Aeropuerto de El Prat. Los agentes fueron requeridos allí, ya que tenía en vigor una solicitud policial para que comprobasen su identidad.

Resultaba que ya contaba con antecedentes por casos similares de acompañamiento de otros menores que habían volado desde el citado país africano. De hecho, ella acumulaba numerosas entradas y salidas de esa nación, usando documentación distinta.

Incluso en abril ya se abrieron diligencias por unos hechos parecidos en los que se vio implicada, tras llegar al aeropuerto de Girona. El modus operandi era repetido en el tiempo y ella era una pieza más de una estructura bien organizada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

10.000 dólares por viajar con un adulto a Europa

Según las primeras investigaciones de los Mossos, su último viaje a nuestro territorio antes de ser arrestada fue el 19 de noviembre. La sospechosa portaba documentos que no se correspondían con las identidades de los menores que trasladaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque eran originales, pertenecían a otras personas con apariencia física similar para no levantar sospechas de su falsedad. Normalmente, eludían los controles de seguridad transfronterizos en los aeropuertos con pasaportes de países nórdicos (Suecia o Finlandia).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ya que era allí adónde pretendían llegar los niños somalíes. Para sus desplazamientos internacionales sin problemas, pagaban una alta cantidad de dinero (hasta 10.000 dólares en algunos casos) a cambio de ser acompañados por un adulto.

Esa persona les facilitaba, además, teléfonos móviles para contactar con sus familias y tarjetas bancarias para poder hacer las compras que necesitaran. Una vez que hacían la escala en España, la mujer detenida les proporcionaba alojamiento hasta su siguiente vuelo.

Incorporación de los menores en el circuito de protección

Después del arresto y el descubrimiento de los hechos, la policía catalana activo el protocolo de protección de la infancia y se iniciaron las gestiones para que los dos niños fueran derivados a un centro de protección de la Generalitat de Catalunya.

En cuanto a la arrestada, se le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, fruto de una motivación principalmente económica y aprovechando la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Pasó a disposición judicial el 22 de noviembre.