Iván Sevilla 16 NOV 2025 - 13:44h.

Desarticulada en Barcelona una organización que favorecía la inmigración irregular con siete personas detenidas

Los arrestados por varios delitos también alojaban a los migrantes en situación irregular en lugares insalubres

BarcelonaSiete personas han sido detenidas en Barcelona por empadronamientos falsos, según ha comunicado este 16 de noviembre la Guardia Civil. También formalizaban parejas de hecho ficticias y todo ello a cambio de cobrar hasta 15.000 euros.

Esta 'Operación Retorncat' se suma a la que ya contamos este verano que permitió desarticular otra red fraudulenta en Cataluña. Los ahora arrestados, junto a otros diez investigados por los hechos, favorecían igualmente la inmigración irregular.

Ya no solo en España, sino también en otros países del territorio Schengen como Alemania, Francia o Bélgica, donde eran regularizados los extranjeros extracomunitarios captados en situaciones de vulnerabilidad en sus lugares de origen.

Según ha precisado el Instituto Armado, conseguían empadronarlos a cambio de altas cantidades de dinero por cada expediente tramitado. Utilizaban para estos procesos la falsificación de documentos y la usurpación de identidades de mujeres residentes en nuestro país.

Migrantes alojados en espacios insalubres

Manipulando datos e informaciones en los papeles, lograban su objetivo. A las personas detenidas en las ciudades de Badalona, Castelldefels y la capital catalana se les acusa de variedad de delitos, como blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Las investigaciones comenzaron en 2024 tras detectar los agentes un incremento sospechoso del número de parejas de hecho con aparente irregularidad en la provincia barcelonesa. Ya al finalizar las actuaciones, descubrieron que incluso alojaban a los migrantes.

Lo hacían en espacios insalubres como habitaciones donde residían en unas condiciones de extrema precariedad. El Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona ha dirigido este caso que vuelve a poner el foco en este tipo de redes.