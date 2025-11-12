España, uno de los cuatro países con mayor presión migratoria: la UE abre las puertas a reubicar inmigrantes en otros Estados
Desde 2022 la población extranjera aumenta a un ritmo anual de casi medio millón anual
España podrá repartir personas inmigrantes con el nuevo sistema de solidaridad de la UE debido a la presión migratoria
La población española no deja de crecer y ya supera los 49.400.000 personas, casi 10 millones más que al comenzar este siglo. Y este crecimiento se debe, sobre todo, a la llegada de inmigrantes, especialmente tras la pandemia. Ahora mismo, son algo más de siete millones de personas.
Desde 2022, la población extranjera aumenta a un ritmo anual de casi medio millón anual. Eran 5,5 millones hace solo tres años. La marroquí, con casi un millón, es la mayor comunidad, seguida muy de cerca por colombianos y venezolanos.
España, uno de los cuatro países con mayor presión migratoria
Con estos datos, la Unión Europea sitúa a España como uno de los cuatro pa�íses con mayor presión migratoria y eso le abriría la puerta a un mecanismo nuevo que permitiría reubicar inmigrantes en otros países europeos. Así consta en el primer informe anual sobre la situación migratoria en la Unión Europea.
Bruselas identifica a España e Italia como países bajo una gran presión migratoria por el número "desproporcionado" de llegadas irregulares por las operaciones de búsqueda y rescate en alta mar. También considera a Grecia y Chipre bajo presión por un "nivel desproporcionado de llegadas". Así, estos países podrán ser elegidos para acogerse a la "reserva de solidaridad" prevista en la reforma migratoria.
Según el pacto migratorio, ello les dará derecho a partir del año que viene a pedir ayudas económicas o que estos inmigrantes se reubiquen en otros países europeos. Y ello implica cuotas de solidaridad o de reparto. Aquí es donde la Unión Europea lleva una década chocando y ahora con un mapa político europeo más conservador no parece que vaya a ser distinto. De hecho, varios países ya han dicho que no lo van a aceptar.
¿Cómo funciona la "reserva de solidaridad"?
La "reserva de solidaridad" permite que esa solidaridad se aplique de manera "flexible" al objetivo de trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año. Los países podrán negarse a recibir a parte de los candidatos a ser reubicados a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o de medios o fondos por valor equivalente.
Los gobiernos deberán presentar sus "compromisos de contribución" de acuerdo a los criterios de reparto justo establecidos por el pacto y podrán elegir sobre la forma que tendrá su solidaridad.