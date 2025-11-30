Iván Sevilla 30 NOV 2025 - 17:07h.

Los arrestados habían actuado entre el 9 de agosto y el 25 de septiembre en el centro de la capital

Cuando el conductor para a comprobar el pinchazo, el autor del mismo aprovecha para robarle objetos de valor

Compartir







BarcelonaEl método 'pincha ruedas' vuelve y una vez más ha sido detectado en Barcelona, donde ya un ladrón se llevó objetos de coleccionista usando la misma técnica que tres hombres recientemente detenidos emplearon para robar más de 40.000 euros a turistas.

Según han informado este 30 de noviembre los Mossos d'Esquadra, la banda desarticulada se dirigía a extranjeros de origen asiático, en su mayoría. Al menos, que los agentes hayan podido conocer, cometieron diez presuntos delitos de daños y hurtos.

Esos hechos que se les atribuyen, además de la pertenencia a grupo criminal, comenzaron el 9 de agosto. El último se registró el 25 de septiembre y un día después, la policía catalana llevó a cabo un operativo para arrestar a los tres individuos.

PUEDE INTERESARTE Roban un Rolex y un Cartier mientras los dueños entrenaban en un gimnasio de Sevilla

Fue en los distritos de Ciutat Vella y Sants-Montjuïc. En la actuación intervinieron dos motocicletas con las que se desplazaban para robar en zonas del centro de la capital catalana, han detallado. Los ladrones tienen entre 43 y 49 años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Acumulan 104 antecedentes entre ellos, por lo que son multirreincidentes. Pasaron a disposición judicial el 27 de noviembre. Habían conseguido hacerse con un botín de más de 40.000 euros, entre dispositivos electrónicos, bolsos, tarjetas de crédito, etcétera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pinchazo, distracción y robo de pertenencias

En este tipo de delitos, los autores primero pinchan los neumáticos de los vehículos que son objetivo, generalmente de alquiler o con matrícula extranjera. Aprovechan que el conductor realiza una breve parada, en un semáforo en rojo, por ejemplo, para hacer eso.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Después, cuando la víctima se percata de que tiene un pinchazo y se baja del automóvil para comprobarlo, el delincuente le ofrece su ayuda. En esos momentos, intenta distraerlo para quitarle los objetos de valor que tiene dentro del turismo.

Maletas, móviles, carteras, dinero en efectivo... Con mucha rapidez, se introduce parcialmente en el asiento y completa el robo sin ser visto por el dueño, que está más ocupado mirando dónde tiene el problema en la rueda.

Los Mossos explican que estos individuos actúan de manera coordinada y, después de obtener lo que buscan, se dan a la fuga, poniendo incluso en peligro la seguridad vial. Ya que, a menudo, realizan maniobras arriesgadas en la carretera.