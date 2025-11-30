Desarticulan una banda que robaba en polígonos de Madrid, Toledo y Guadalajara: simulaban ser trabajadores
Cinco detenidos por robos en empresas y naves aisladas de pueblos de Madrid, Toledo y Guadalajara
Los arrestados sustraían piezas valiosas, cobre y herramientas que después vendían con identidades falsas
MadridUna banda ha sido desarticulada acusada de cometer robos en diversos polígonos industriales ubicados en localidades de Madrid, Toledo y Guadalajara. Según ha detallado la Guardia Civil, simulaban ser trabajadores para pasar desapercibidos.
Solían vestirse con ropa laboral, que incluía chalecos reflectantes amarillos y pantalones de trabajo, e incluso llevaban gorras y mascarillas en la cara para ocultar sus rostros lo mejor posible. Así intentaban no levantar sospechas, si alguien los veía.
Los agentes encargados del caso han detenido a cinco personas como integrantes del grupo que actuaba en instalaciones de empresas y naves aisladas. Sustraían piezas de valor, herramientas o bobinas de cable de cobre, sobre todo.
Vendían lo robado con identidades falsas
Una vez que obtenían su botín, se marchaban a gran velocidad de los lugares para evitar ser descubiertos o interceptados. En una ocasión, llegaron a ejercer la violencia contra el propietario de un negocio que les sorprendió in fraganti.
En otro hecho delictivo detectado, los ladrones ocasionaron daños económicos por valor de 12.000 euros, al quitar cableado. Desde el Instituto Armado han precisado que después de los robos vendían todo en establecimientos de gestión de residuos metálicos.
Para ello usaban identidades falsas. La investigación también condujo a los agentes a inspeccionar estas empresas donde se producían las ventas, en distintos municipios del sur de Madrid. A los arrestados se les han intervenido tres vehículos.