Los autores del robo habrían vigilado los movimientos de las víctimas para conocer sus hábitos

Detenido en Valencia cuando circulaba con un coche con tres bicicletas, 11 patinetes eléctricos y numerosos objetos robados

Compartir







SevillaLos agentes de la Policía Nacional investigan el robo de dos relojes de lujo -un Rolex y un Cartier- en un gimnasio de Sevilla. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre en el centro YO10, ubicado en la Torre Sevilla. El hurto se produjo a la hora de comer, aprovechando que las víctimas estaban usando las instalaciones según ‘Diario de Sevilla’.

El autor o autores del hurto forzaron las taquillas del gimnasio -con una palanqueta o herramienta similar- para coger los dos relojes. Las víctimas eran trabajadores que suelen usar el tiempo de comer para hacer deporte en las instalaciones del gimnasio. Cuando regresaron, vieron que sus taquillas estaban abiertas.

PUEDE INTERESARTE El método 'underpaper', la última técnica de robo utilizada por los ladrones en Barcelona

El Rolex, una pieza descatalogada de 8.000 euros

Los autores del robo habrían vigilado los movimientos de las víctimas para conocer sus hábitos y saber en qué franja horaria podrían realizar el hurto. También, se habrían asegurado de tener el margen de tiempo suficiente para hacerlo y estarían pendientes de dónde guardarían sus objetos.

El Rolex que robaron era una pieza descatalogada de 8.000 euros. Aunque, con el paso de los años, ha aumentado su valor y se puede encontrar de segunda mano con el precio duplicado. El gimnasio se ha pronunciado tras los robos y ha asegurado que no se hará cargo de los gastos ni del seguro que cubre este tipo de caso. Ninguna de las víctimas será indemnizada ni tampoco les han comunicado a los socios lo ocurrido en las instalaciones para que extremen las precauciones.

Aunque no es la primera vez que ocurre en Sevilla. En 2023, la Policía Nacional detuvo a dos personas por un delito similar en un gimnasio de Triana y en 2019, arrestaron a un joven de 21 años por robar ocho teléfonos móviles de alta gama.