Redacción Cataluña 01 DIC 2025 - 12:38h.

El hombre dio positivo en la prueba indiciaria de drogas tras presentarse de manera voluntaria a la comisaría

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre por abandono del lugar del accidente y homicidio por imprudencia grave

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre, de 37 años, tras entregarse a comisaría horas después de sufrir un accidente en quad, en el que su acompañante murió por el impacto del vehículo contra una vaca en Moià (Barcelona).

Los hechos ocurrieron el domingo sobre las 19:30 horas en un camino rural cerca de la carretera C-59, cuando el detenido conducía el vehículo tipo quad, que acabó volcando tras colisionar contra el animal.

Ante este incidente, el acompañante que también iba a bordo del todoterreno resultó finado y el conductor huyó del lugar de los hechos. Horas más tarde, se entregó de manera voluntaria en la comisaría de Montcada i Reixac (Barcelona).

Positivo en drogas

La policía catalana le practicó la prueba de alcoholemia, en la que dio negativo, mientras que en la prueba indiciaria de drogas dio positivo. De este modo, los agentes detuvieron al hombre a las 03:00 horas de la madrugada por abandono del lugar del accidente y homicidio por imprudencia grave.