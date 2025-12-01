Los fallecidos son tres amigos de 22, 23 y 25 años que habían salido a tomar algo

Investigan las causas del accidente en el que han fallecido tres amigos en Cabezón de la Sal: “Era noche cerrada y el pavimento estaba mojado”

CantabriaLas autoridades continúan investigando qué pudo ocurrirle al joven conductor del vehículo accidentado en Cabezón de la Sal, en un suceso en el que fallecieron tres jóvenes de 22, 23 y 25 años, vecinos de las localidades cántabras Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo de madrugada, cuando el conductor, por causas que aún se desconocen, ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta, tras lo que el coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano.

Los fallecidos, tres jóvenes de 22, 23 y 25 años que salieron a tomar algo

Los fallecidos son tres amigos de 22, 23 y 25 años que habían salido a tomar algo. El menor de ellos, Pau, era el conductor del vehículo. Otra de las victimas, Borja, era jugador del Club Deportivo Valdáliga, que ha suspendido todos los partidos del club este fin de semana en señal de luto, y ha mandado "todo su apoyo, cariño y fuerzas a las familias, amigos y compañeros de las víctimas. El equipo se ha despedido del jugador a través de una publicación en sus redes sociales en la que ha lamentado la "triste" noticia del fallecimiento de los tres jóvenes en el municipio vecino.

Tras el aviso, Guardia Civil, servicios sanitarios del 061 y la dotación del parque de bomberos de Valdaliga acudieron a la zona. Dos de los jóvenes ya habían fallecido y los bomberos han procedido a excarcelar al tercero, que aún permanecía con vida, pero falleció cuando estaba siendo auxiliado por los servicios sanitarios.

Tres días de luto oficial por los tres jóvenes fallecidos en el municipio

El Ayuntamiento de Cabezón de la Sal ha decretado tres días de luto oficial por los tres jóvenes de 22, 23 y 25 años que han fallecido en la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico en el municipio.

El alcalde del municipio, Víctor Reinoso, ha detallado que dos de las víctimas eran residentes del propio municipio, mientras que el tercero era vecino de Villanueva de la Peña, perteneciente al término municipal colindante de Mazcuerras.

Reinoso ha asegurado que esta "trágica" noticia "ha impactado a toda la comarca" del Saja-Nansa, cuya capital es la propia localidad cabezonense.

La Delegación del Gobierno asegura que la carretera donde han fallecido los tres jóvenes está en buenas condiciones

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha asegurado que la carretera nacional N-634, donde han fallecido los tres jóvenes 22, 23 y 25 años en Cabezón de la Sal, está en buenas condiciones.

Además, el tramo en el que se ha producido el accidente, correspondiente al kilómetro 244,9 de esta carretera nacional -en las inmediaciones del puente a Villanueva de la Peña-, ha sido reformado "hace unos años" en el marco de una serie de actuaciones que han realizado diferentes administraciones.