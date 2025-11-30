Muere un joven de 18 años que conducía un patinete tras ser atropellado en Toledo

Un joven de 18 años que conducía un patinete ha muerto tras ser atropellado en Toledo

En el patinete iban montados dos ocupantes, el joven fallecido y otra chica que ha resultado ilesa

ToledoUn joven de 18 años ha fallecido en Toledo, este domingo, mientras conducía un patinete por la carretera TO-23, que une a los barrios del Polígono y Santa Bárbara de la capital castellanomanchega.

Según ha informado el 112 en redes sociales, el accidente se ha producido a las 19:45 horas en el kilómetro 1 de esta vía toledana.

La otra ocupante del patinete, ilesa tras el accidente

En el patinete, iban montados dos ocupantes, el joven fallecido y otra chica, de la que no se ha detallado la edad, pero que ha resultado ilesa.

A la zona ha acudido la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y una UVI, que no ha podido salvar la vida al joven.