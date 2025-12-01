Agencia EFE 01 DIC 2025 - 19:43h.

Lo hacen según el marco del protocolo de actuación de crisis sanitaria de peste porcina

Así afecta la crisis de la peste porcina al sector español: ya hay 120 certificados de explotación bloqueados

BarcelonaLas autoridades han recogido los restos de un jabalí atropellado por un tren de cercanías a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) para analizarlos. Lo hacen según el marco del protocolo de actuación de crisis sanitaria de peste porcina. El incidente ocurre en medio de la crisis por la peste porcina en Cataluña.

De momento, solo hay dos casos confirmados desde el pasado viernes. Aunque ocho animales están pendientes de confirmación. Los positivos se encontraban en zonas boscosas en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Bellaterra (en el término municipal de Cerdanyola del Vallès).

El virus no ha entrado a las granjas

Este lunes, en una rueda de prensa, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha señalado que, por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes.

Ordeig ha dicho que es posible que la peste porcina africana (PPA) llegara a España a través de carretera por un embutido contaminado que podrían haber injerido jabalíes, si bien no está confirmado.