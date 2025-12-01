Pelayo Ortiz 01 DIC 2025 - 15:59h.

Se buscan animales infectados en la zona del Parc Natural de Collserola, donde vive una población estimada de 900 jabalíes

Todo lo que debes saber sobre la alerta de peste porcina en España: qué es, sus síntomas y cómo se contagia

El brote de fiebre porcina en Cataluña preocupa a España y a la UE, en general. Se desinfectan los coches que han realizado la búsqueda de posibles animales infectados en Collserola, pero también las suelas de los zapatos, las ruedas de los vehículos e incluso la comida. Esta es precisamente la principal hipótesis del origen del foco: un bocadillo contaminado habría provocado los dos primeros casos el 28 de noviembre, ya son 14 los jabalíes detectados con signos de una de las enfermedades más temidas por el sector porcino.

Por eso hay que cerrar todas las puertas al virus de la fiebre porcina africana, una enfermedad que no se veía en España en los últimos 30 años. Se desinfecta todo porque el virus es tan resistente que sobrevive en la suela de unos zapatos, en las ruedas de los vehículos, en la comida, en la ropa. La principal hipótesis la ha puesto sobre la mesa el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, que ha explicado que “algún alimento que estuviera contaminado”, un embutido en mal estado en la zona de camiones" pudo ser el comienzo de todo.

“Bellaterra es un lugar muy de paso: autopista, camiones, transportes, basuras, áreas de servicio. Por tanto, podría ser que algún alimento contaminado o algún virus que hubiera venido con algún medio de transporte del origen del foco está en un bocadillo contaminado, aunque ha aclarado Óscar Ordeig que “es pronto” para conocer el motivo y por tanto es una "opción no confirmada.".

Un despliegue para desinfectar la zona del Parc Natural de Collserola y aislar el foco de fiebre porcina

Para contener la enfermedad, hay un primer radio de 6 kilómetros que acota la zona de infección, donde se han encontrado dos jabalíes muertos con positivo confirmado y donde hay otros ocho casos, en investigación. Para frenar la propagación del virus, la Generalitat ha cerrado los accesos al Parc Natural de Collserola, donde vive una población estimada de 900 jabalíes que se desplazan habitualmente hacia los municipios cercanos.

El Plan de Contingencia, en el que participa la UME, se amplía hasta los 20 kilómetros una segunda área de vigilancia con drones, donde, en sus 39 explotaciones, de momento, no ha habido ningún positivo y se extreman las medidas. Josep Maria Riba Presidente L'EMD Bellaterra destaca que "hay que informar a la población rápidamente y que se extremen las precauciones, sobre todo de no entrar" en la zona del foco.

Las cámaras han recogido el momento en el que agentes rurales transportan uno de los animales infectados al Centro de Investigación Animal donde siguen siendo analizando las muestras del virus, mientras todo se desinfecta para evitar la expansión de la fiebre porcina y poner a salvo nuestra industria.