El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido este sábado

Así afecta la crisis de la peste porcina al sector español: ya hay 120 certificados de explotación bloqueados

Compartir







El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido este sábado tras conocerse que cuatro jabalíes han sido hallados muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que esta semana se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote.

Durante la comparecencia desde el Ministerio de Agricultura, Planas ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad a los ciudadanos", haciendo hincapié en que no cabe la posibilidad de transmisión de ningún tipo de enfermedad o contagio por la ingesta de carne de porcino: "El abastecimiento alimentario de productos de porcino está asegurado y además no cabe la posibilidad de zoonosis, de contagio para los seres humanos por ingesta de la carne de porcino".

PUEDE INTERESARTE El Gobierno avisa de medidas "draconianas" y restringe la movilidad a 39 granjas para frenar la peste porcina

Además, ha trasmitido un mensaje de" responsabilidad y prudencia al sector español": "Está bien recordar en las actuales circunstancias de que los casos detectados, aunque son de jabalíes silvestres, hay que desarrollar todas las medidas en materia de vigilancia y seguridad necesarias".

Además, ha avanzado que este lunes se reunirá con el sector del porcino para analizar la situación generada por estos focos en la provincia de Barcelona.

El primer brote de peste porcina en España desde 1994

Este brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha llevado al Departamento a crear un perímetro de seis kilómetros en torno al lugar en el que se encontraron los animales, al que se ha prohibido el acceso excepto para los residentes, y un segundo de veinte kilómetros, en el que se han prohibido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta.

PUEDE INTERESARTE Detectados dos casos de peste porcina africana en animales silvestres en Barcelona

Esta medida afecta a un total de 76 municipios e incluye la sierra de Collserola, también la zona correspondiente al municipio de Barcelona. Para impedir la realización de actividades prohibidas, este fin de semana se ha desplegado en la zona un dispositivo de Agentes Rurales, Mossos y policía local.