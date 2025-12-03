El choque se ha producido durante esta madrugada: el conductor de la ambulancia ha quedado atrapado entre el volante y el asiento del vehículo

El accidente ha ocurrido en la carretera de Can Ruti de Badalona

BadalonaUn accidente de tráfico entre un autobús y una ambulancia en Badalona, Barcelona, ha provocado que cuatro personas hayan resultado heridas, con una de ellas en estado crítico, según han informado los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

El choque ha tenido lugar a aproximadamente las 4:30 horas, durante la madrugada de este miércoles, y afortunadamente en esos momentos el autobús iba vacío.

El accidente ha tenido lugar en la carretera de Can Ruti de Barcelona y, mientras el conductor del autobús resultó herido de menor gravedad, el de la ambulancia quedó atrapado entre el volante y el asiento del vehículo, teniendo que ser liberado por los bomberos. Su acompañante, por su parte, ha quedado menos grave.

El cuarto herido, según las citadas fuentes, es un trabajador de la empresa de los autobuses, y fue atendido con una crisis de ansiedad por efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que se desplazaron al lugar con seis ambulancias y el equipo de psicólogos.

El conductor de la ambulancia, tras recibir una primera asistencia médica en el lugar del accidente, ha sido trasladado a un hospital en estado crítico, según informa El Caso, que precisa que los vehículos chocaron frontalmente por circunstancias que están bajo investigación en estos momentos.

Como consecuencia del accidente, tanto la ambulancia como el autobús quedaron destrozados. En el interior del vehículo sanitario solo estaban los dos técnicos de emergencias, siendo uno de ellos el conductor. En esos momentos no llevaban a ningún paciente.

Tras el choque frontal, se han producido cortes de tráfico en la carretera de Can Ruti, lo que ha causado distintas retenciones y problemas en el acceso al hospital situado en las inmediaciones donde ha ocurrido el accidente, el Hospital Germans Trias i Pujol, como ha informado la Guardia Urbana de Badalona.

Tras estas incidencias, la circulación se ha reabierto después en ambos sentidos de la marcha tras la retirada de los vehículos accidentados, tal como han informado a través de las redes sociales.