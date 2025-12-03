Logo de telecincotelecinco
Madrid
Accidente de tráfico

Muere un joven de 21 años tras perder el control de su moto en Leganés, Madrid: su cuerpo quedó tendido en la carretera

Accidente de moto
Accidente de motoPolicía Local

  • La víctima se trataba de un joven de 21 años.

  • La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Un motorista ha fallecido esta noche en un accidente de tráfico en el kilómetro 0,900 de la carretera M-407, en el municipio de Leganés (Madrid), según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La víctima, un joven de 21 años, fue encontrado por el Summa 112, que recibió un aviso a las 21:15 horas y se encontró con el cuerpo tendido en la calzada con un traumatismo craneoencefálico severo y en parada cardiorrespiratoria.

No pudieron hacer nada por salvarle

El trabajo del equipo médico, que consistió en realizarle una reanimación cardiopulmonar, no consiguió salvar la vida del joven que falleció poco tiempo después del accidente.

Según las investigaciones, el motorista perdió el control de su moto y al parecer no hay más vehículos implicados. En estos momentos, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

