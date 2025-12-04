El incendio se produjo a las 03:02 siendo desactivado de madrugada el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona

El Grupo de Control Ambiental ha realizado medidas de la calidad del aire

Compartir







La Dirección General de Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha desactivado esta madrugada el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA), después de que el incendio producido en la empresa Elix Polymers, del municipio de La Canonja, haya sido estabilizado sin ninguna afectación personal ni en el exterior.

La empresa, ubicada en el Polígono Químico Sur de La Canonja, reportó a las 03:02 de esta madrugada el comienzo de un incendio de polímeros en polvo, fuego que consiguió ser estabilizado por los Bomberos de la Generalitat a las 5:58 horas. La situación se mantiene ahora en estado de "prealerta", según ha informado la Generalitat de Cataluña en su página web, con el fin de realizar un seguimiento de las tareas de los servicios de emergencias hasta la recuperación de la normalidad.

Continúan las precauciones

A lo largo de la mañana, ocho dotaciones siguen tirando agua desde la auto escala al sitio afectado.

Por su parte, El Grupo de Control Ambiental ha realizado medidas de la calidad del aire en varios puntos del polígono Sur, siendo todas negativas.

El Sistema de Emergencias Médicas ha desplazado cuatro dotaciones y, hasta el momento, no han atendido a ninguna persona.

Los Mossos d'Esquadra también se han desplazado hasta el lugar, llevando a cabo servicios de control de acceso a la empresa.