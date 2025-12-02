Un hombre de 73 años ha fallecido en el incendio que se produjo en una vivienda en Bermeo, Bizkaia

Un hombre de 73 años ha fallecido en el incendio registrado este martes en una vivienda del municipio vizcaíno de Bermeo. Según ha informado el departamento de Seguridad, sobre las 13:30 horas la Policía Local ha recibido el aviso de que se había producido un incendio en un inmueble de la localidad.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencias y efectivos del cuerpo de bomberos, que se han encargado de su extinción. Del interior del piso han sacado a un hombre inconsciente, que ha sido atendido por el personal sanitario, aunque ha fallecido en el lugar. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

Este lunes, otras dos personas de la misma edad fallecieron en el incendio de sus viviendas. Un hombre de 75 años en Valencia, cuyos vecinos escucharon una explosión poco antes de que surgiesen las llamas en el domicilio. Cuando los bomberos llegaron al domicilio, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Otras dos víctimas en Málaga

El otro incendio se produjo en Fuengirola, Málaga, en otra vivienda. Los efectivos recibieron una llamada alertando de que había dos personas en su interior atrapadas. Cuando los bomberos acudieron al lugar indicado, consiguieron sacar con vida a un hombre de 45 años que fue trasladado al hospital.

La otra persona que estaba atrapada en el inmueble, una mujer de 76 años, murió en el lugar de los hechos. Los agentes y sanitarios no consiguieron hacer nada por salvarle la vida.