Redacción Cataluña 09 DIC 2025 - 11:14h.

Los Mossos d'Esquadra han localizado cerca del domicilio al hombre, que ha sido detenido por su presunta relación con la muerte de su pareja

El suceso se investiga como un caso de violencia de género y no constan antecedentes judiciales entre la pareja

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años, acusado de matar a su pareja en el piso que compartían en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La policía catalana ha recibido a las 06:30 horas de este martes un aviso sobre una pelea en el interior de un domicilio en la localidad catalana. Efectivos del cuerpo se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han localizado el cuerpo sin vida y con signos de violencia de una mujer.

Los mossos han localizado cerca del lugar al hombre, que ha sido detenido por efectivos de seguridad ciudadana por su presunta relación con esta muerte.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de un suceso que se investiga como un caso de violencia de género, ya que el detenido es la pareja de la víctima.

No constan antecedentes entre la pareja

Por su parte, el juzgado de violencia sobre la mujer de Hospitalet de Llobregat tiene abierta una causa por la muerte violenta de la mujer y no constan antecedentes judiciales entre la pareja.

La comitiva judicial, encabezada por el juez titular del juzgado de violencia, se ha desplazado al domicilio para realizar el levantamiento de cadáver.