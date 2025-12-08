La Guardia Civil ha detenido a su pareja, un hombre de 35 años por su presunto asesinato. De confirmarse, se trataría de un agresor persistente

El presunto asesino de la mujer en Sevilla la asestó varias puñaladas, incendió el piso y salió con un cuchillo en la mano

Se acerca la temporada navideña, un período especialmente sensible en la lucha contra la violencia machista porque es un tiempo en el que víctima y agresor conviven más tiempo y el riesgo por tanto aumenta.

En una semana cuatro mujeres han muerto asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, 43 en lo que llevamos de año y 44 de confirmarse el caso de de Jennifer, sucedio ayer en El Viso del Alcor (Sevilla). Desde 2003, 1.338 mujeres.

Fueron las llamas las que activaron las alarmas. Cuando los agentes acudieron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de Jennifer con signos de violencia por arma blanca. Jenifer tenía 30 años, era de origen colombiano y tenía hijos de relaciones anteriores.

La Guardia Civil ha detenido a su pareja, un hombre de 35 años por su presunto asesinato. De confirmarse el crimen, se trataría de un agresor persistente, ya que contaba con antecedentes en el sistema por la denuncia de su expareja —uno de cada cinco agresores machistas tiene antecedentes de violencia hacia otras mujeres—.

Personas cercanas a la víctima relatan que ella vivía con miedo. "Ella contaba lo que él hacía, que en su casa mantenía cuchillos por todos lados, que ella tenía mucho miedo. Si ya a las españolas les cuesta conseguir justicia, imagínate a una latina en tierra desconocida", explica una allegada. Vecinos de la zona también relatan situaciones de alarma y amenazas previas.

Aunque la investigación sigue abierta, desde las autoridades se advierte que todo apunta a un nuevo caso de violencia machista. Carolina España, durante su visita al Árbol de la Ilusión del Club de Leones en Málaga, ha señalado que hasta que la investigación no concluya, no podemos confirmar si ha sido víctima de violencia de género". El municipio de El Viso del Alcor ha decretado tres días de luto oficial.

El teléfono 016 ofrece ayuda

Los datos sobre violencia machista siguen siendo alarmantes. Una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física o sexual, y fuera del ámbito de la pareja, el 14,5% ha vivido violencia sexual en algún momento de su vida. Sin embargo, solo el 5% de las denuncias provienen del entorno de la víctima.

Desde las autoridades recuerdan a las mujeres que puedan estar en riesgo que no están solas. El teléfono 016 ofrece atención a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y no deja rastro en la factura telefónica.