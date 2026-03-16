Malena Guerra 16 MAR 2026 - 17:08h.

La UCO puso en libertad a los detenidos tras conseguir la declaración de uno de ellos para que revelasen dónde estaba el cuerpo de Francisca

Francisca Cadenas fue golpeada, amordazada, atada con bridas y desnudada de cintura para abajo antes de morir

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Casi una década ha pasado desde que Francisca Cadenas desapareció en Hornachos. Los agentes han podido resolver su crimen después de colocar diferentes trampas y conseguir las pruebas que necesitaban para acusar de asesinato a los hermanos detenidos.

Micrófonos escondidos en sus casas y en sus vehículos, carteles de Francisca en las puertas y en los salpicaderos, un acto del Ayuntamiento de poner el nombre de la desaparecida al callejón donde fue vista por última vez...Todos estos movimientos de la UCO provocó que los hermanos detenidos se pusiesen cada vez más nerviosos.

Entonces fue cuando los agentes consiguieron esas conversaciones explícitas donde detallaban cómo fue el crimen. Sin embargo, hace tan solo una semana que los agentes volvieron a colocar otra de estas trampas. Fueron detenidos y les tomaron declaración. Aunque uno de los hermanos no quiso a declarar, el otro sí lo hizo, lo que desestabilizó el plan de la defensa de los acusados.

Su abogado decidió que ya era demasiado arriesgado y que les tenían acorralados. Lo que no esperaban fue que les pusieron en libertad solo con el objetivo de ver qué hacían. Nada más ser puestos en libertad lo que hicieron fue intentar deshacerse de sus teléfonos, pero la UCO les siguió muy de cerca y grabaron más conversaciones: "No la van a encontrar", dijo uno de ellos. "A mi me preocupa el rincón", contestaba el otro.

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Enterraron el cuerpo de Francisca en el rincón del patio

Parece que uno de ellos estaba más seguro que el otro, pero después de deducir que se referían al cuerpo de Francisca, la UCO volvió a entrar en acción. En la vivienda de los acusados, en un rincón del patio, debajo de unas macetas, vieron que el suelo no era del mismo color que el resto del patio.

Y, efectivamente, las sospechas se confirmaron, en ese rincón estaba Francisca. Los hermanos habían enterrado su cuerpo en la esquina después de haber agredido sexualmente de ella, de haberla golpeado y finalmente estrangulado hasta provocar su muerte. La autopsia ha revelado además que los acusados descuartizaron el cuerpo, ya que los huesos encontrados estaban partidos.