"Suelen ser muy celosos y se caracterizan por la falta de empatía total y absoluta”, explican especialistas en violencia machista

El presunto asesino de su pareja en Sevilla la asestó varias puñaladas, incendió el piso y salió con un cuchillo en la mano

El hombre que este fin de semana, presuntamente, asesinó a su mujer en Sevilla, continúa en el hospital. La Policía lo ha identificado como un ‘maltratador persistente’, denominación que utilizan para quienes tienen antecedentes por agredir a una pareja anterior, algo que no es infrecuente. De hecho, en el sistema VioGén hay más de 81.000 hombres que han sido denunciados por dos o más mujeres.

“Se rompe una relación de pareja, tienen una nueva relación y vuelven a utilizar la violencia contra la mujer con la que inician esa relación de pareja", explica Miguel Llorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, analizando el perfil de estos maltratadores ante las cámaras de Informativos Telecinco.

El perfil del agresor persistente

Son los llamados agresores persistentes, como en el caso de este fin de semana en El Viso de Alcor, Sevilla, donde el presunto asesino tenía una denuncia de una expareja.

“Está caracterizado por un patrón de abuso, de control, de humillación. Suelen ser muy celosos y se caracterizan por la falta de empatía total y absoluta”, explica Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial.

Con este tipo de agresores, como detalla, la violencia se inicia muy temprano, con agresiones muy intensas que se repiten y son tanto psicológicas como físicas.

"En los juzgados estamos viendo maltratadores que, con carácter previo, también han maltratado a sus propias madres. Es decir, suele ser un patrón de humillación y de control en general hacia la mujer e incluso hacia sus propios hijos".

Los agresores persistentes, los que más incumplen las medidas de protección

Estos agresores son, además, los que más incumplen las medidas de protección. “Es algo que nos preocupa enormemente porque acredita la peligrosidad del sujeto y eleva el riesgo para la mujer", incide Carmona.

Desde hace dos años Interior dio una instrucción para alertar a las víctimas de este tipo de maltratadores. “Para que ellas mismas sean capaces de valorar su propio riesgo y puedan autoprotegerse”, subraya Ángeles Carmona.

La Policía ha avisado ya a más de 25.000 mujeres de los antecedes por violencia de género de sus agresores.