Los juguetes no son solo para los niños. Regalar un juego de mesa es un clásico que nunca falla para estas fechas navideñas, y cada vez más en las tiendas podemos encontrar estos juegos para un público mas adulto, que se definen como "kidults", un término que fusiona las palabras “kids” (niños) y “adults” (adultos).

Es el caso de JugarXJugar, una tienda de juegos de mesa de Barcelona que representa la evolución del comercio lúdico: mantiene productos para los más pequeños de la casa, pero ha ampliado su catálogo hacia los juegos más modernos y actividades pensadas también para aficionados.

"Hoy en día hay una oferta impresionante para adultos y para toda la familia. Tres cuartas partes de la tienda están destinadas a los juegos de mesa para este público" nos cuenta Jordi Ciprés, dueño de la tienda. "Ahora también hemos notado que se busca jugar en familia, todos juntos", añade Ciprés

"Buscamos juegos que puedan jugar todos en familia"

Juegos clásicos como el Scrabble, Rummi, el Monopoly, no pasan de moda, aquellos que necesitan más estrategia. Los clientes buscan sobre todo regalar un juego en el que puedan participar todos juntos en familia: "Somos muy aficionados a las sobremesas", nos cuenta una señora, que ha venido a buscar un regalo para su hijo de 28 años.

Hay aficionados que los coleccionan y para los que incluso jugar es parte de su rutina: "Quedamos con los amigos y lo dedicamos a jugar a juegos todo el día", nos explica un cliente. Entre su surtido, además de juegos de mesa se encuentran los Funko Pop, figuras de coleccionista que representan personajes de series, películas y videojuegos de distintas épocas.

El sector se está transformando, ya que ahora los juguetes para adultos representan el 30% de las ventas del sector del juguete en nuestro país, y podría cerrar el año con un incremento del 2,5%. Las empresas se han adaptado a este cambio en el consumidor y han ampliado año tras año categorías como las construcciones y los coleccionables, dirigidos a este comprador adulto.

Este fenómeno de los "kidults" arrasa porque muchos sienten la nostalgia por la infancia y recuperar sus juguetes favoritos, como una vía de escape, productos que muchas veces llegan a ser más caros que los juguetes para niños. En JugarXJugar, además, cuentan con una colección de juegos que están abiertos para que los clientes puedan ver si les encaja, una actividad dirigida a todos aquellos que sienten curiosidad por esos juegos más desconocidos.