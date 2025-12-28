Redacción Cataluña Barcelona, 28 DIC 2025 - 18:30h.

Pasar en hora punta por el túnel del Cadí costará 14,56 euros y por el de Vallvidrera 5,28 euros

A 70 kilómetros por hora en la autopista: Cataluña limita la velocidad por la noche en un tramo para reducir el impacto sonoro

El precio de los cuatro peajes activos de las autopistas gestionadas por la Generalitat, el de la C-32, la C-16 y los túneles del Cadí y de Vallvidrera, subirán un 3% a partir de 2026, según una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y confirmada por el Departament de Territori. Este incremento se hace después de la revisión anual vinculada al IPC de octubre, que fue del 3,1%.

Vallvidrera, el peaje más afectado por este incremento del precio

Los túneles de Vallvidrera serán los más afectado con un incremento del 2,99%. Aquellos conductores de turismos pagarán 5,28 euros, si pasan en hora punta, y 4,70 euros en el resto de horas del día. En el caso del túnel del Cadí, los turismos sin bonificaciones y los no residentes pagarán 40 céntimos más, 14,56 euros por vehículo. En cambio, el coste para las motocicletas y los vehículos más pesados alcanzarán los 11,73 y 38,11 euros, respectivamente.

En el caso del peaje de la C-16, en el tramo de Sant Vicenç de Castellet, costará 5,81 euros para los turismos en días laborales y 9,76 euros en fines de semana. Entre Sant Cugat y Terrassa, el precio se ha establecido en 1,43 euros entre semana y 3,19 euros los fines de semana.

En la C-32, entre Castelldefels y Sitges, los vehículos con movilidad obligada tendrán que pagar 4,21 euros si son turismos y 2,02 euros si son motos. El resto de vehículos tendrán que pagar un precio de 4,05 euros si son de dos ruedas y de 8,42 euros si son turismos que no vuelven a pasar por el mismo peaje antes de que pasen 24 horas. El peaje de Cubelles pasará a costar 5,03 euros para los turismos que no utilicen regularmente la vía y el peaje en Calafell, 0,79 euros.

Descuentos y bonificaciones para los conductores

La Generalitat destina casi 55 millones de euros al año a bonificaciones, descuentos y medidas asociadas a la gestión de los peajes, por lo que se mantienen los descuentos del 75% para los vehículos de cero emisiones y del 30% para los de bajas emisiones. También hay descuentos dirigidos a los Vehículos de Alta Ocupación y los de etiqueta ECO.

Estas ayudas están dirigidas a desplazamientos que son considerados de «movilidad obligada», es decir, aquellos trayectos que se realizan de lunes a viernes no festivos de forma recurrente, como también los desplazamientos por temas laborales o educativos.