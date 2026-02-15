Las palizas eran tan violentas que llegó a perder la vista en un ojo, varios dientes y acabó con varias magulladuras

El perfil de Alberto 'El Coletas', detenido por secuestrar a Salma en Murcia: casi nadie lo conocía y un amigo le hacía los recados

Compartir







Murcia"Me dio una paliza de muerte. Me dijo que era suya, que le pertenecía. Que era su esclava y que iba a obedecer a todas sus órdenes". Este es el relato de Salma, la mujer que ha estado secuestrada durante dos años por el que era su pareja, Alberto, más conocido en el pueblo como 'El Coletas'.

Las palizas eran tan violentas que llegó a perder la vista en un ojo, varios dientes y acabó con varias magulladuras. Fue violada y vejada tantas veces, que perdió la cuenta. A veces, la ataba a una camilla y le pegaba hasta quedar exhausto. Una auténtica pesadilla que contó con el silencio de unos cómplices.

¿Quién es Salma, la mujer que ha estado secuestrada?

Salma, nacida el 29 de octubre de 1987 y de origen marroquí, desapareció el 1 de abril de 2024 en Murcia sin dejar rastro. Hasta ahora, se desconocían las circunstancias en las que se perdió su pista. Ella vivía en Barcelona, pero decidió trasladarse a la huerta de Murcia tras conocer a Alberto, ya que era "buena persona y buen padre".

Pero Salma, al llegar a la casa de Alberto, se encontró con un hombre totalmente distinto. La violencia comenzó casi desde el primer día: recibía palizas con los puños, palos e incluso con barras metálicas.

PUEDE INTERESARTE A prisión el acusado de secuestrar durante dos años a Salma en Murcia: le agredió física y sexualmente

¿Quién es Alberto, el presunto agresor?

Alberto, de 54 años, era conocido en San José de la Vega como 'El Coletas' por su característico pelo largo y negro que lleva recogido. Sus vecinos no saben casi nada de él, tan solo reconocen su mote. Casi nunca salía de casa y tenía a un amigo que le hacía los recados por el pueblo. Las pocas veces que lo han visto por las calles iba en un coche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el diario local La Opinión, Alberto S.M. tiene antecedentes por violencia machista por maltratar a esta expareja. En 2015, esta mujer -con la que tiene dos hijos- lo denunció por haberle propinado una paliza.

¿Cuánto tiempo estuvo Salma secuestrada?

Salma estuvo secuestrada casi dos años, desde que desapareció el 1 de abril de 2024. Durante todo este tiempo ha estado sufriendo golpes, vejaciones y agresiones sexuales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Dónde estuvo retenida?

El chalet -que ha sido bautizado como 'la casa de los horrores de Murcia'- se lo compró Alberto a un vecino hace unos 10 o 12 años, así lo confirma uno de los parroquianos. La casa está ubicada después de una curva de una carretera rural y solo se puede acceder a través de una acequia.

La vía es tan solo de un metro de ancho y está partida en dos por el canal. La pared que separaba a Salma de la libertad mide tres metros de altura y está tapada con chapa. Detrás, se encuentra una puerta de garaje. Toda una fortaleza que pasó desapercibida para el resto.

La Policía Nacional encontraron armas blancas y de fuego, estupefacientes y la camilla donde retenía presuntamente a la víctima durante el registro de la vivienda.

¿Cómo era el día a día para Salma?

Después de llegar a la casa ubicada en Murcia, Alberto le quitó el móvil. Salma estuvo en condiciones de absoluta esclavitud durante casi dos años. Las palizas y las agresiones eran casi a diario y, cuando ocurrían, eran tan violentas que el propio agresor se quedaba exhausto y se iba a dormir. Mientras, ella se quedaba atada en el baño.

Salma solo salió de casa una vez, cuando la paliza fue tan brutal que acabó con la pérdida de visión en un ojo. Acudió al centro de salud junto a la hermana de Alberto, para que ella no pudiese pedir ayuda. Y regresó de nuevo al domicilio tras la revisión.

¿Qué tipo de abusos sufrió?

'El Coletas' la ataba a una camilla, la amordazaba, la golpeaba y la agredía sexualmente. De hecho, entre sus heridas presentaba navajazos y había perdido también varios dientes, como atestiguaron los sanitarios que la atendieron, verificando un pobre estado de salud.

Todo esto ocurrió ante la mirada de la hermana del presunto agresor, quien acudía con frecuencia a la casa. Según Salma, cuando veían sus moratones, "apartaban la mirada". Ella confiesa que nunca les pidió ayuda porque sentía mucho miedo de Alberto, según una de las testigos de su testimonio.

"Él había llegado a dispararle con pistolas de fogueo y le había dicho incluso el lugar donde pensaba enterrarla cuando la matara", asegura. Tanto la hija como el hombre que le hacía los recados han sido detenidos pero después han quedado en libertad.

¿Cómo escapó de ese infierno?

Ese día, después de agredirla físicamente, Alberto se fue a dormir sin atarla. La dejó en el baño como hacía siempre pero, esta vez, sin cerrar la puerta. provechó el descuido de su agresor para subir el muro y pedir ayuda. Después de recorrer varios kilómetros a pie, llegó a casa de un antiguo amigo que considera "su ángel". Él la llevó a un centro de salud y ahí pudo dar la voz de alarma de lo que estaba ocurriendo. Ahora, después de pasar por el hospital, Salma se encuentra en una casa de acogida de la región.