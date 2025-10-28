Álex Aragonés 28 OCT 2025 - 19:00h.

El Govern reduce la velocidad máxima en un tramo de seis kilómetros de la C-31 entre las 22:00 horas y las 07:00 horas

BarcelonaEl Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha puesto en marcha una prueba piloto para reducir la velocidad máxima permitida por la noche en una autopista, con el objetivo de disminuir el impacto sonoro de la infraestructura en el entorno y contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Esta prueba afecta de pleno a la C-31 a la altura de Castelldefels y Gavà (Barcelona). Un tramo de seis kilómetros donde los conductores tendrán limitada la velocidad máxima permitida a 70 kilómetros por hora entre las 22:00 y las 07:00 horas del día siguiente.

La reducción de velocidad empezó a aplicarse el pasado lunes y estará en vigor todas las noches hasta el próximo 4 de diciembre. "Se calcula que esta medida puede beneficiar a unos 2.500 vecinos y vecinas y el trayecto sólo se incrementará en un minuto", ha explicado el Servicio Catalán de Tráfico sobre un tramo en el que de normal se puede circular a 80 o 100 kilómetros por hora, según el ámbito.

Instalación de dos sonómetros

La medida irá acompañada de controles para asegurar su cumplimiento y de la instalación de dos sonómetros en la C-31 para monitorizar las emisiones sonoras antes y después de la reducción de la velocidad máxima permitida. También se han instalado sonómetros en la red viaria del entorno y los datos se cruzarán, además, con los de intensidad media de tráfico y velocidad media de circulación.

"La reducción de la velocidad en horario nocturno representa una medida que nos permite mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas optimizando las infraestructuras que ya existen", ha explicado el director de Infraestructuras de Movilidad, David Prat.

Por su parte, la directora de Transportes y Movilidad, Susi López, ha puesto en valor la necesidad de explorar fórmulas para reducir el impacto acústico: "Especialmente durante la noche y así proteger el descanso de las personas que viven cerca de la C-31, avanzando al mismo tiempo hacia una movilidad más respetuosa con el entorno".

Mejorar la calidad ambiental

Una gestión del tráfico que según el director del Servicio Catalán de Tráfico, Ramon Lamiel," permitirá aumentar la seguridad vial y también mejorar la calidad ambiental de este entorno urbano".

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica está trabajando para conseguir unas infraestructuras de movilidad más amables y saludables. En este sentido, está elaborando un plan estratégico para reducir de forma significativa el impacto acústico de la red viaria de la Generalitat, manteniendo la eficiencia de la movilidad y optimizando las infraestructuras viarias existentes.

Esta medida corresponde a la reducción de la velocidad máxima permitida durante la noche en tramos con gran densidad de viviendas cercanas, a fin de favorecer el descanso nocturno de la población; en esta línea, ha puesto en marcha la prueba piloto en la C-31.

El ruido, el segundo factor más importante de carga ambiental de enfermedades

"El plan estratégico para la reducción del impacto acústico de la red viaria de la Generalitat, tiene una sinergia total con la estrategia para disminuir la contaminación atmosférica y los gases de efecto invernadero (GEI) generados por los vehículos. Los tres vectores, el ruido, la contaminación atmosférica y la mitigación del ligamento climático", culmina la directora de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang.

Este plan sigue las recomendaciones del informe Environmental noise in Europe-2020 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que indica que el ruido es el segundo factor más importante de carga ambiental de enfermedades, después de la contaminación del aire.

El Plan de Seguridad Vial 2024-2026 pretende conseguir una movilidad más segura, sostenible y saludable y propone una serie de objetivos generales en los que se recoge la reducción de las emisiones del tráfico privado en Cataluña. La reducción de la contaminación acústica permite gozar, también, de un entorno más saludable.