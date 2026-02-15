Esta afirmación ha levantado un revuelo y muchos se han fijado en la dinámica de la entrevista

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha confesado que los OVNIS "son reales" aunque él "no los ha visto". Así lo ha reconocido durante una entrevista para el podcast de Brian Tyler Cohen. El exalto mandatario ha aclarado que no hay extraterrestres en la base de la Fuerza Aérea de Nevada, conocida como Área 51, según informa 'Fox News'.

"No existe ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos", ha recalcado Obama. Después, tras ser preguntado por Cohen sobre la primera pregunta que le hicieron cuando se convirtió en el 44º presidente de EEUU, Obama ha asegurado que fue: "¿Dónde están los extraterrestres?".

Esta afirmación ha levantado un revuelo y muchos se han fijado en la dinámica de la entrevista. Algunos usuarios han señalado que lo más lógico durante esa entrevista hubiese sido reformular la cuestión para profundizar en el tema. Y esto ha generado otro debate: la diferencias entre una entrevista realizada por un periodista o por un influencer.

"Hay imágenes y registros de objetos en el cielo que desconocemos", afirmó en otra entrevista

No es la primera vez que Obama habla sobre la existencia de los extraterrestres. Durante una aparición en 2021 en "The Late Late Show with James Corden", Obama dijo que, tras asumir el cargo, buscó información sobre extraterrestres y si estaban siendo estudiados en un laboratorio secreto. Pero la respuesta fue un "no".

Pero el exmandatario destacó que sí hay funcionarios investigando las aeronaves que se comportan de maneras inexplicables. "Hay imágenes y registros de objetos en el cielo que desconocemos con exactitud", aseguró. "No podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Creo que la gente todavía se toma en serio la investigación para averiguar qué es", añadió.

El Congreso aprobó la Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados en 2023 y el Departamento de Guerra también creó la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios.

Obama se pronuncia también sobre las actuaciones del ICE: "Este no es el Estados Unidos en el que creemos"

En el podcast, Obama también se pronunció sobre el despliegue del ICE de más de 2.000 agentes en una operación denominada "Operación Metro Surge" en Minnesota. "El comportamiento deshonesto de los agentes del gobierno federal es profundamente preocupante y peligroso", resaltó tras señalar cómo los agentes usan a los niños pequeños para intentar provocar a sus padres, según destaca 'CBS News'.

Obama recalcó que los estadounidenses se opusieron a la operación porque "este no es el Estados Unidos en el que creen". Y destacó que la única manera de restablecer el estado de derecho es que la gente diga "¡basta!". "La respuesta vendrá del pueblo estadounidense", concluyó en su entrevista.