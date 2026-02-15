“Las existencias se agotaron en 72 horas. Nos prometieron más, pero no sabemos cuándo llegarán”, afirma un deportista

El 'misterio' de las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo: ¿por qué se rompen?

Compartir







Los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Milán-Cortina están dando mucho que hablas más allá del deporte. La última polémica suscitada entre los deportistas es la queja ante la falta de preservativos repartidos por la organización entre los participantes.

A raíz de la amenaza por el VIH en la década de los 80 durante los Juegos de Seúl se comenzaron a repartir preservativos entre los deportistas algo que ha perdurado a lo largo de las participaciones, tanto de juegos de invierno como de verano.

PUEDE INTERESARTE Descalifican al ucraniano Vladyslav Heraskevych por su casco en homenaje a los atletas caídos en la guerra en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán

Durante esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno los participantes únicamente han recibido 10.000 preservativos en la Villa Olímpica, muchos menores de los 300.000 que se esperaban según relata el ‘Corriere dello Sport’.

“Las existencias se agotaron en 72 horas. Nos prometieron más, pero no sabemos cuándo llegarán”, relata un deportista de alto nivel.

La Fiscalía alemana investiga mensajes de odio contra deportistas alemanes en los Juegos

Entre las últimas polémica también han salido a la luz que Fiscales alemanes han iniciado procedimientos legales contra autores de mensajes de odio contra deportistas alemanes participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, informó este domingo el Comité Olímpico Alemán (DOSB, por sus siglas en alemán).

PUEDE INTERESARTE Polémica en los Juegos Olímpicos de invierno por el supuesto alargamiento de pene de los saltadores de esquí para mejorar su rendimiento

"Durante los Juegos de Invierno se han recibido numerosos mensajes y comentarios claramente inapropiados", declaró Olaf Tabor, jefe de misión del DOSB en Milano-Cortina 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Comité Olímpico germano utiliza inteligencia artificial (IA) para filtrar los mensajes de odio en internet, y todos los deportistas pueden activar el filtro en sus redes sociales si lo desean.

"Cualquier persona que compita por Alemania merece la mayor protección posible", declaró el presidente del DOSB, Thomas Weikert, antes de los Juegos Olímpicos que se celebran actualmente en Italia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Observaciones previas indican que el uso de IA es necesario. "Las cifras son significativas", afirmó Tabor, citando aproximadamente 1.300 casos registrados hasta la fecha durante los Juegos. Añadió que el pronóstico es que la situación "no mejorará, sino que empeorará".

"Insultos, amenazas, así como contenido racista, sexista y discriminatorio en tiempo real"

El DOSB ya ofreció a sus deportistas apoyo mediante IA en los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024. Entonces, se filtraron alrededor de 4.000 mensajes de odio. "El sistema de IA reconoce insultos, amenazas, así como contenido racista, sexista y discriminatorio en tiempo real, en hasta 30 idiomas y 25 categorías", anunció el Comité Olímpico germano.

En colaboración con la Oficina Central encargada de la lucha contra los delitos en internet, el contenido especialmente ofensivo es remitido a las autoridades investigadoras.

En los Juegos Olímpicos de Invierno, la esquiadora Emma Aicher, el campeón olímpico de saltos de esquí Philipp Raimund y la biatleta Vanessa Voigt, entre otros, llamaron la atención sobre los mensajes de odio. Voigt incluso decidió tomarse un descanso de las redes sociales. "Ahora todo estará tranquilo; mi atención está en otra parte. Las personas que realmente importan saben cómo contactarme", escribió.