El Govern ha creado la Comisión de estudio de compra especulativa de vivienda con los Comuns y un grupo de expertos

Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Barcelona: los Mossos investigan las causas del fuego

Compartir







El Govern de la Generalitat obligará a que los anuncios de alquiler de viviendas informen de si el propietario es un gran tenedor, es decir, si posee cinco o más inmuebles. La medida se aplicará en zonas con gran tensión de demanda y ha sido adelantada por 'El País' y confirmada posteriormente por fuentes del Ejecutivo catalán.

Esta iniciativa se enmarca en una modificación de la Ley del Derecho a la Vivienda, incluida dentro de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, conocida como la ley de acompañamiento de los Presupuestos.

La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha explicado que el texto ya ha sido enviado al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), órgano consultivo del Govern, como paso previo al inicio de la tramitación de las cuentas catalanas. Además, el Govern continúa avanzando en su estrategia para limitar la compra de vivienda con fines especulativos. En este sentido, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, aseguró el pasado mes de noviembre que durante el primer trimestre de 2026 se abordará con los grupos parlamentarios la “vía más adecuada” para aplicar estas restricciones.

Para ello, el Ejecutivo catalán ha impulsado la Comisión de estudio de la compra especulativa de vivienda, en colaboración con los Comuns y un grupo de expertos.

Esta comisión analizará el informe jurídico del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que avala la posibilidad de limitar estas compras. Las conclusiones del estudio está previsto que se presenten antes de finalizar el año.