Se trata de un método habitual de las bandas conocidas como “teloneros”

La reacción del propio conductor logró frustrar el robo

GironaUn nuevo episodio de robos a transportistas ha vuelto a poner el foco en la inseguridad que sufren los camioneros en las áreas de servicio del noreste de España. Esta vez, el asalto no terminó como suele ser habitual: la reacción del propio conductor logró frustrar el robo y dejó una escena que no ha tardado en hacerse viral.

Las imágenes difundidas en las últimas horas muestran el momento de máxima tensión vivido en un área de servicio de Girona. Un camionero, al sorprender a varios ladrones intentando llevarse su mercancía, decidió embestir con su tráiler la furgoneta en la que pretendían cargar el botín. Lo hizo en repetidas ocasiones, bloqueando el vehículo y evitando que los delincuentes pudieran huir con la carga. Los asaltantes respondieron lanzándole objetos y tratando de atacar el camión, pero finalmente se vieron obligados a escapar.

Aumentan las bandas conocidas como "teloneros"

Los hechos ocurrieron de madrugada, alrededor de las 3:30 horas, en el área de servicio de Maçanet de la Selva. El conductor descansaba en su tráiler cuando escuchó ruidos extraños y comprobó que estaban rompiendo la lona y los cristales para sustraer la mercancía, un método habitual de las bandas conocidas como “teloneros”. Tras verse acorralados, los ladrones abandonaron la furgoneta —que había sido robada previamente en Sant Adrià de Besòs— y huyeron en un segundo vehículo que tenían preparado.

El suceso, que por ahora no se ha saldado con detenciones, ha tenido un fuerte impacto en redes y en el sector del transporte. Asociaciones de camioneros alertan de que este tipo de robos se repite con frecuencia en áreas de servicio situadas entre Valencia y Perpiñán y reclaman un refuerzo urgente de la seguridad para frenar la actividad de estas bandas organizadas.