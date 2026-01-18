Sánchez considera que las declaraciones de Donald Trump sobre una posible invasión de Groenlandia "hay que tomárselas en serio"

Donald Trump impone nuevos aranceles a los aliados europeos de Groenlandia hasta que complete "su adquisición"

Ante las pretensiones de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros.

"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas", ha señalado en una entrevista en 'La Vanguardia' el presidente, que subraya la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria.

Las intenciones de Trump sobre una posible invasión de Groenlandia "hay que tomárselas en serio"

Sánchez considera que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión de Groenlandia, "hay que tomárselas en serio" y ha asegurado que un acto de fuerza de esa naturaleza supondría "la carta de defunción de la OTAN".

Esa invasión convertiría al presidente ruso, Vladímir Putin, en el "hombre más feliz del mundo", dado que "vería legitimado su intento de invasión de Ucrania", ha agregado.

"Si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN", ha afirmado.

El Gobierno está evaluando la posibilidad del envío de tropas españolas a Groenlandia, una opción sobre la que Sánchez hablará con el jefe de la oposición y los grupos parlamentarios y sobre la que "no hay una decisión tomada", ha señalado.

Ha subrayado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el presupuesto de defensa "en términos reales" y que el país está participando de los instrumentos de financiación comunes, así como desplegando tropas de disuasión en el este de Europa.

Al mismo tiempo, recalca que un gasto militar del 5 % del PIB como el que exige Trump es "inaceptable" e "inasumible" para España.

"No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa", ha señalado.

Considera que "con un gasto de algo más del 2 % (España) está cumpliendo de sobra con las capacidades está cumpliendo de sobra con las capacidades que hoy se nos exigen".

Sobre la relación con China, Sánchez ha indicado que España la concibe "como un rival sistémico, también como un competidor y como un aliado en algunos desafíos globales", como la emergencia climática.

Tras la pandemia, el presidente ha visitado el país asiático todos los años y ha avanzado que su intención es hacer un nuevo viaje en 2026, "en interés de España y Europa".

"El mundo es muy grande y hay regiones del mundo deseando colaborar y cooperar con Europa. Y Europa no puede darles la espalda", ha afirmado.