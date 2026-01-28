Cortada de nuevo la AP-7 en Martorell por tareas de reparación tras el accidente de Gelida

Tráfico pide precaución y recomienda itinerarios alternativos

Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras el derrumbe "estructural" de una casa en Vilanova de Bellpuig, Lleida

Compartir







La AP-7 vuelve a estar completamente cerrada al tráfico en Martorell, en Barcelona, en sentido sur, para poder efectuar las tareas de reparación de la autopista.

Tras el accidente mortal de tren en Gelida del pasado 20 de enero, según ha informado el director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Ramon Lamiel