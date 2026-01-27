Álex Aragonés 27 ENE 2026 - 10:23h.

El servicio de Rodalies en Cataluña ofrece una medida compensatoria para los viajeros, afectados por la crisis ferroviaria, con la exención de pago

BarcelonaRodalies ha puesto en marcha el servicio de abono gratuito por el caos ferroviario producido en los últimos días en Cataluña, después de las caídas en el centro de control a primera hora del lunes y la suspensión de la circulación este fin de semana ante la falta de "garantías" para asegurar la operatividad de las vías tras la muerte del maquinista de un tren, que chocó contra un muro en Gelida (Barcelona).

Este escenario convulso llevó al servicio de Cercanías catalán a ofrecer una medida compensatoria para los viajeros, afectados por la crisis ferroviaria, con la exención de pago durante un mes en los billetes del transporte público.

Una medida que también abre la vía a recuperar el dinero invertido en los transportes alternativos, después de que miles de personas se vieran en la obligación de tirar de otros medios de transporte ante la suspensión de Rodalies.

¿Cómo recuperar el dinero?

Según han explicado desde Rodalies, los afectados podrán reclamar el reembolso en el caso de haber aportando el título válido de Cercanías que no pudo utilizarse o el justificante o recibo del billete correspondiente al transporte alternativo utilizado.

Para ello, Rodalies ha facilitado un formulario para solicitar la devolución del dinero. Una medida que permite recuperar el capital, pero no el tiempo perdido en el andén.

Funciona con "razonable normalidad"

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado que este martes el servicio funciona "con razonable normalidad" según la oferta prevista de este lunes por la noche mientras se sigue trabajando con los técnicos de Adif para reabrir más tramos cortados.

"Los horarios de los trenes están publicados en la web, algunos servicios de bus circulan con frecuencias y otros intentamos que vayan coordinados en el horario de los trenes", ha dicho en una atención a los medios desde la Estación de Sants de Barcelona.

Carmona ha apuntado que los trenes pueden tener "algún retraso puntual" y que se han ofrecido cerca de 150 buses para hacer el transporte alternativo por carretera de los tramos cortados.

Cataluña pide inversiones ante una situación "inconcebible"

Por su parte, la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reclamado a Renfe y Adif cambios instantáneos, así como inversiones, ante una situación "inconcebible e intolerable" en la red de Rodalies.

Paneque ha justificado esta petición en base a dos ámbitos que, en sus palabras, han agravado la situación de crisis del servicio de Rodalies en los últimos días, como es el no seguimiento "al pie de la letra" de las instrucciones del titular del servicio, que es la propia Generalitat, y no llevar a cabo el mantenimiento preventivo necesario de la red.

Cesan a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies

Esta situación ha llevado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al cese del director operativo de Rodalies, Josep Enric García, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, tras las interrupciones de este servicio en Cataluña.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha pedido a los presidentes de Renfe y Adif, con el conocimiento del ministro del ramo, Óscar Puente, que se asuman las correspondientes responsabilidades.

"Somos conscientes de la situación, somos muy sensibles con el malestar de la ciudadanía catalana y, por supuesto, también del Govern, y somos conscientes de que Renfe y Adif tienen una responsabilidad que asumir", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas. Santano ha presentado estos ceses como un "punto de inflexión" en la operativa de Rodalies y en la percepción que se tiene de este servicio.