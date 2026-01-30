Salvador Illa sale del hospital Vall d'Hebron y seguirá el tratamiento en casa

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recibido el alta del Hospital Vall d'Hebron

El estado de salud de Salvador Illa: "Ha seguido recuperando fuerzas y ha iniciado la movilización"

Compartir







El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha recibido el alta del Hospital Vall d'Hebron y a partir de esta tarde continuará en casa con un sistema de hospitalización domiciliaria el tratamiento de su osteomielitis púbica, han informado fuentes del Govern.

Illa ingresó el sábado 17 de enero, y se prevé que mantenga reposo hasta finales de la próxima semana, aunque podría seguir el tratamiento desde su domicilio; a lo largo de la semana ha estado pendiente de la actualidad y de la actividad del Govern.

El socialista sufre una osteomielitis púbica, en proceso de naturaliza inflamatoria infecciosa, y en las últimas horas ha experimentado una recuperación "muy favorable y muy positiva". Illa no ha sufrido ningún patología grave -ni ictus ni tumor, entre otras dolencias-, pero tiene que seguir un tratamiento de rehabilitación que le permita recuperarse del "déficit motor" que presenta en las piernas.