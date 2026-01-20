Se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento

El diagnóstico de Salvador Illa: osteomielitis púbica por una infección y evolución “muy favorable”

BarcelonaEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, continúa "estable" y sin fiebre y se le ha trasladado este martes a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico.

En un comunicado, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha informado ha informado de que el presidente ha pasado una buena noche, con una disminución significativa del dolor, y que su evolución es "favorable".

"Ha pasado una buena noche, continúa estable, sin fiebre y con una disminución significativa del dolor. Su evolución es favorable y hoy se ha trasladado a una habitación de planta, donde continuará su tratamiento según la pauta prescrita por el equipo médico".

Osteomielitis púbica causada por una bacteria

Illa, que ingresó el pasado sábado, sufre una osteomielitis púbica causada por una bacteria, el 'streptococcus dysgalactiae', que le ha mantenido hasta este martes en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

La responsable de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Dolors Rodríguez, ha rechazado este martes que el presidente catalán Salvador Illa haya recibido un trato médico especial, ya que éste ha sido "idéntico" al de cualquier otro paciente con su patología.

"Los servicios de urgencia funcionan con protocolos de priorización de pacientes en función de los síntomas que presentan. Se hace un triaje y en función de la clínica se priorizan unos determinados pacientes porque se quiere descartar las patologías más graves y emergentes. Es lo que se hizo con Illa, igual que se hubiera hecho con cualquier paciente con una patología similar", ha dicho este martes, en declaraciones a RAC1.

La jefa de la sección de enfermedades infecciosas del Vall d'Hebron ha negado que exista "un protocolo especial" para el presidente catalán y ha insistido en que éste "entró en un algoritmo de diagnóstico para descartar las patologías más graves y más emergentes", por lo que fue sometido a pruebas y entraron facultativos para atenderlo hasta que se llegó al diagnóstico final.