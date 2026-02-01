Los efectivos encontraron finalmente a primera hora de la mañana de este sábado el cuerpo sin vida del hombre

En la búsqueda del hombre desaparecido se emplearon perros y drones

BarcelonaUn hombre de 77 años desaparecido el pasado jueves en Moià (Barcelona) ha sido hallado muerto en las inmediaciones de una riera de ese municipio, un caso que se investiga como muerte accidental.

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado a EFE de que fueron alertados a las 21:39 horas del pasado viernes de la desaparición del hombre, del que no se tenían noticias desde el día anterior, el jueves.

Tras una noche de búsqueda junto con efectivos de la Policía Local y los Mossos, los efectivos encontraron finalmente a primera hora de la mañana de ayer el cuerpo sin vida del hombre.

Los Mossos han abierto una investigación sobre este caso, si bien estiman inicialmente que la muerte del hombre fue accidental.

En la búsqueda del hombre desaparecido se emplearon, entre otros medios, perros del grupo canino de los Bombers, drones y efectivos de doce dotaciones terrestres, según las citadas fuentes.