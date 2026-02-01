Daniel Florin y Adriana, un año desaparecidos en Zaragoza: la Policía investiga una fuga conjunta

Gonzalo Barquilla 01 FEB 2026 - 08:30h.

Un año sin noticias de Daniel Florin y Adriana, dos adolescentes desaparecidos en Zaragoza: se investiga una fuga conjunta

Esta semana se cumplió un año desde que Daniel Florin D. y Adriana P. C. desaparecieron en Zaragoza. Ambos adolescentes se esfumaron el mismo día y la Policía Nacional investiga el caso como una posible fuga conjunta. La fecha en la que se perdió su pista tiene además un fuerte componente simbólico: Daniel desapareció el 29 de enero de 2025, el mismo día que cumplía 16 años, y el pasado jueves debería haber celebrado su 17 cumpleaños. En lugar de eso, continúa en paradero desconocido.

Según el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), Daniel Florin D., nacido en 2009, fue visto por última vez en la capital aragonesa. Mide 1,70 metros, pesa unos 60 kilos y el día de su desaparición vestía chándal negro, camiseta blanca, chaqueta negra y deportivas negras. Llevaba el pelo despeinado y, desde el 29 de enero del año pasado, no se ha vuelto a tener constancia de su paradero, según los datos que han trascendido.

Ese mismo día desapareció también Adriana P. C., entonces menor de edad. Nacida el 13 de mayo de 2007, tenía 17 años cuando se la perdió de vista y ha alcanzado la mayoría de edad durante este año de ausencia. Mide 1,60 metros, pesa alrededor de 60 kilos y la última vez que fue vista llevaba una sudadera marrón manchada, pantalón de chándal granate, chanclas negras y el pelo recogido en un moño. El CNDES mantiene activas las dos alertas de búsqueda.

Una posible fuga conjunta que ha quedado en el aire

En mayo de 2025, nuevos datos conocidos por la Policía Nacional reforzaron la hipótesis de que ambos adolescentes planearon marcharse juntos de manera voluntaria, según publicó 'La Razón'. El Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Aragón trabaja con la posibilidad de una fuga consensuada, aunque el caso sigue abierto y bajo investigación debido a la vulnerabilidad de los menores en el momento de los hechos.

Uno de los elementos clave del caso es la situación de Adriana. Según las pesquisas policiales, la joven habría regresado en febrero de 2025 al centro de menores en el que residía, apenas un mes después de su desaparición. Sin embargo, en marzo volvió a ausentarse sin autorización y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Los investigadores tratan de esclarecer qué ocurrió durante ese periodo, si llegó a dar explicaciones sobre su ausencia y si mantiene contacto con Daniel o conoce su paradero actual.

Un año después, la desaparición de Daniel y Adriana sigue rodeada de incógnitas. La Policía insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación. Cualquier persona que pueda aportar información relevante puede contactar con las fuerzas de seguridad a través de los teléfonos 091 o 062, operativos las 24 horas. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo para dos jóvenes que desaparecieron el mismo día y de los que, más de 12 meses después, no hay rastro.