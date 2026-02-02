El presunto autor del homicidio ha sido detenido en Tarragona, donde se desplazó desde Vila-seca

El caso está bajo secreto de las actuaciones: la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Camp de Tarragona trata de esclarecer los hechos

TarragonaUn hombre de 51 años ha sido detenido en Tarragona por los Mossos d’Esquadra como presunto autor de la muerte violenta de otro en Vila-seca, Tarragona.

Los hechos tuvieron lugar la noche del domingo, habiéndose producido el arresto del acusado sobre las 4:30 horas de este lunes en Tarragona, ciudad a la que el detenido se desplazó desde Vila-seca, tal como ha precisado la policía autonómica.

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean a la muerte violenta del varón

Con el caso bajo secreto de las actuaciones, la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Camp de Tarragona ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

Según señala el medio El Caso, el cuerpo sin vida de la víctima habría sido localizado dentro de un hotel ubicado en la avenida Ramón d’Olzina, donde se desplazaron inmediatamente efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local.