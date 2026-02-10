Europa Press Redacción Cataluña 10 FEB 2026 - 09:14h.

Unas 175 personas viven habitualmente en el asentamiento, donde usarán productos químicos para "sanear" una zona con presencia de ratas

El delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca asegura que los acampados podrán volver cuando no quede rastro de los químicos

Compartir







BarcelonaLa Guardia Urbana de Barcelona ha empezado este martes a las 07:55 horas a retirar parte de las tiendas de campaña de un campamento en un solar de la calle 2 del polígono de la Zona Franca.

En declaraciones a la prensa, el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes, han explicado que lo hacen por insalubridad por la presencia de ratas.

Se trata de una operación conjunta entre el Ayuntamiento, el CZFB, la Generalitat y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), y la ejecuta la Guardia Urbana con el apoyo de Mossos d'Esquadra.

Productos químicos para "sanear" la zona

Calculan que en el asentamiento viven habitualmente unas 175 personas, con las que afirman que han hablado para explicarles que se retira parte del campamento porque se usarán productos químicos para "sanear" la zona en la que hay ratas.

Navarro ha afirmado que es una actuación "imprescindible" que supone la retirada temporal de parte del campamento para limpiar la zona ante la presencia de roedores, y que los acampados podrán volver cuando ya no quede rastro de los químicos usados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ha asegurado que la situación actual "pone en peligro la salud de las personas que viven en este asentamiento y a las que trabajan en el entorno".

"No es un desalojo"

Fuertes ha sostenido que "no es un desalojo", y tilda de necesaria la retirada de parte de las tiendas de campaña de operación sectorizada para proteger la salud de las personas que viven en este solar.

Insiste en que han hablado con los afectados para explicarles los servicios que ofrecen las administraciones para que "poco a poco encuentren una salida" y no vuelvan a acampar.

"Tenemos información previa de cada caso y no se les pide que se vayan, solo que salgan de la parte que se tiene que tratar químicamente", ha añadido Fuertes.