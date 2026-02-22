El cartel ha generado división entre los usuarios que han comentado en las redes sociales

El cartel que ha aparecido pegado a la entrada de un colegio no ha dejado indiferente a nadie. Pese a la llegada de las redes sociales, las hojas informativas siguen siendo una manera muy efectiva de comunicación en los centros educativos. Aunque este en concreto se ha viralizado precisamente por la prohibición que lanza a los padres.

“No se atenderá a ningún padre o madre dentro del colegio estando en pijama o bata de estar en casa”, destacan en el cartel incidiendo en las palabras “no se atenderá” y “pijama o bata”. Más abajo, se puede leer en un tono más suave “Disculpen las molestias. La dirección”. Aunque también hay que disculpar la ortografía, con ese “disculpen”.

¿A favor o en contra?

El cartel lo ha compartido la cuenta de X ChocolateSexy, con un único texto: “Españita”. En solo unas horas, ya superaba las 2,9 millones de visualizaciones, con cientos de comentarios que han dejado latente la división de opiniones. Hay muchos usuarios a los que les parece muy bien el cartel, porque piensan que hay lugares en los que hay que mantener el decoro, sobre todo en un colegio. Y aseguran que no se debería salir de casa en pijama o bata.

"En el 2000 en Florida me descojonaba de que en los restaurantes hubiera carteles de "sin camisa ni calzado no se te atiende"... me parecía tercermundista. Ahora aquí pasan cosas peores", dice uno de los internautas.

Pero también están los que se muestran en contra de la prohibición al considerar que el pijama ha dejado de ser una prenda exclusivamente doméstica para convertirse en un símbolo de la vida moderna. "En EEUU es de lo más común encontrarte gente en pijama en el Wallmart", señala uno. "Y un chándal viejo? Porque yo no tengo pijama pero duermo con sudadera y pantalón de algodón", pregunta otro. Temen que ese veto al pijama y a la bata puede ampliarse a otras prendas que muchas personas usan para estar en casa, como la ropa deportiva.