El tren es de la línea RG1 y cubre el trayecto entre Mataró, Blanes, Figueres y Portbou

GironaMedio centenar de pasajeros que circulaban en un tren de la RG1 de Rodalies que ha quedado detenido entre Portbou y Figueres, en Girona, han sido evacuados y han tenido que hacer trasbordo a otro convoy que se ha situado en paralelo para poder seguir la marcha.

Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el tren, de la línea RG1, que cubre el trayecto entre Mataró, Blanes, Figueres y Portbou, ha quedado detenido a primera hora de esta tarde, con una cincuentena de pasajeros a bordo.

Se ha completado el trasbordo de todos los pasajeros a otro tren

Poco después, hacia las 16.00 horas, se ha completado el trasbordo de todos los pasajeros a un tren que se ha situado en paralelo al suyo, de forma que se ha podido retomar la circulación por una vía.

Protección Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat mientras ha durado esta incidencia.