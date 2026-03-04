Detenido un multirreincidente con 55 antecedentes penales por un robo en Esplugues

El detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de Esplugues de Llobregat

Los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en una tienda de Esplugues de Llobregat, en Barcelona que acumula 55 antecedentes penales, seis de los cuales en lo que va de año, ha informado este miércoles el cuerpo policial.

"Cabe destacar la importancia de esta detención, ya que el arrestado es un multirreincidente muy activo en los últimos años, considerado un objetivo prioritario por su reiteración delictiva", señala el comunicado de los Mossos d'Esquadra sobre el detenido, que en 2025 sumó 29 antecedentes penales.

El arresto del hombre, de 29 años, se llevó a cabo el pasado 26 de febrero como resultado de una investigación que buscaba esclarecer la autoría de un robo que cometieron dos hombres en un comercio del municipio barcelonés.

Los ladrones accedieron al establecimiento con la intención de sustraer diversos productos y, cuando fueron detectados por las trabajadoras de la tienda, se resistieron y las agredieron con tal de poder huir, llevándose los productos del local.

A raíz de los hechos, los Mossos abrieron una investigación que, entre otros procedimientos, incluyó un reconocimiento fotográfico en el que pudieron identificar a uno de los presuntos autores del robo.

Posteriormente, la identificación fue ratificada mediante una rueda de reconocimiento en sede judicial, por lo que los agentes procedieron con la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.